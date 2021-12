Els Mossos d’Esquadra van reduir a trets ahir a la tarda un extreballador de Securitas que, fortament armat, s’havia atrinxerat en una masia als afores de Riudoms després de disparar i ferir greument tres excompanys seus a les oficines de la seu central de Securitas, ubicades a la plaça de Prim de Tarragona. L’home va ser traslladat amb helicòpter, ferit en estat crític, a un hospital de Barcelona. Una de les víctimes a Tarragona, el gerent de l’empresa, també era ahir a la nit en estat crític. Així mateix, va resultar ferit una agent dels Mossos a qui el pistoler va disparar durant la seva fugida cap a Riudoms.

Els Mossos van mantenir envoltada durant almenys dues hores la casa de Riudoms on Eugen M. S., d’origen romanès i 40 anys, s’havia refugiat després del tiroteig de Tarragona. L’agressor va rebutjar tots els intents de negociació que van intentar entaular els especialistes de la policia catalana. Atès que els agents eren conscients que tenia tres armes de foc, una de les quals era una escopeta de llarg abast, finalment hi van intervenir els agents del GEI (Grup Especial d’Intervenció) per neutralitzar-lo.

L’operació del GEI es va ordenar poc després de les quatre de la tarda. Hi va haver un intercanvi de trets entre els policies i l’home atrinxerat que va acabar quan els Mossos van arribar i van abatre el pistoler. Després de desarmar-lo i reduir-lo, se li van practicar torniquets d’urgència per tallar l’hemorràgia oberta per les ferides de bala i van actuar, després d’assegurar la zona, els sanitaris del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) desplaçats al lloc.

El comissari dels Mossos a càrrec de la regió policial del Camp de Tarragona, Josep Maria Estela, va destacar que Eugen M. S. era és persona «molt perillosa» que anava fortament armada i que reaccionava amb molta violència contra la policia.

El pistoler havia enviat correus amenaçadors a diversos responsables de l’oficina de Securitas de Tarragona i de la central de Catalunya, a Cornellà. Al costat dels correus incloïa fotografies -que publica aquest diari- en què apareixia carregat d’armes. Al text qualificava de «lladres» i «racistes» els destinataris del mail, amb els quals mantenia un litigi laboral que el comissari Estela va optar per no aclarir atès que el cas ja està judicialitzat i sota secret de sumari.

Les amenaces per correu electrònic es van convertir en reals ahir. A les 11 del matí va irrompre a l’oficina de Tarragona i va disparar contra el gerent i dos treballadors –un home i una dona–. El gerent, que està en estat crític, és un pare de família. Les altres dues persones van ser ferides de gravetat, però no es tem per les seves vides.

El comissari va explicar en una roda de premsa que els Mossos van rebre poc després de les onze del matí un avís dels veïns que alertava de diversos trets a l’oficina de Securitas. «En arribar les primeres unitats van comprovar que hi havia tres persones ferides per arma de foc», va recordar. La resta dels empleats van ser els que van informar els agents del que havia passat: un extreballador els havia disparat i havia fugit. «Hem activat un operatiu de recerca i el dispositiu Gàbia per tancar la ciutat de Tarragona en col·laboració amb la Guàrdia Urbana», va detallar Estela. Tot i això, el sospitós ja havia sortit de la ciutat quan es van establir els punts de control.

Seguiment i tiroteig

Cap a les 12 del migdia, un cotxe patrulla no logotipat va identificar el Citroën que conduïa el fugat. Els dos policies de paisà van avisar per emissora i va començar un seguiment. Tot i això, el sospitós els va detectar, va aturar el seu vehicle, va baixar i va disparar contra els agents. Una va resultar ferida amb un orifici d’entrada i sortida que no va afectar cap òrgan vital. L’agent ferida també va ser retirada en helicòpter instants després.

Després de l’incident, els Mossos van rebre la trucada d’un ciutadà que alertava que acabava de veure un home compatible amb l’atacant entrant a la masia de Riudoms. Els Mossos van obrir un perímetre per envoltar la casa i van muntar un operatiu d’aproximació que va liderar el GEI.

Els vigilants de seguretat privada no utilitzen pistola per realitzar els seus serveis. Tot i això, aquest treballador s’havia tret pel seu compte la llicència federativa d’armes i per això disposava de les pistoles i l’escopeta.