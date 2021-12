Catalunya vol tornar a algunes de les restriccions de l'època més dura de la pandèmia. El govern català ha anunciat aquest dilluns el tancament de l'oci nocturn, la limitació d'aforaments en els bars al 50% a l'interior (les terrasses seguiran al 100%) i un toc de queda d'una a sis de la matinada.

A més, el Govern ha establert un límit de 10 persones en les trobades privades i una reducció de l'aforament al 70% en el comerç, l'esport federat, gimnasos i cultura. A més, també recomana el 100% del teletreball dels funcionaris i demana fer un esforç en la vacunació, perquè hi ha 160.000 dosis disponibles encara.

Totes aquestes mesures requereixen l'aprovació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), però el Govern estima que entrin en vigor la nit d'aquest dijous al divendres. La resolució tindria un vigor, en principi, de 15 dies, però l'executiu català no descarta que s'allargui més.

Després de la reunió de la comissió delegada de la covid, la portaveu, Patrícia Plaja, ha anunciat aquestes intencions, i el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha dit que les mesures s'apliquen perquè en l'última setmana s'han doblat els positius i "és necessari aturar" com sigui aquesta progressió.

Així, podrien quedar suspeses les grans festes de Cap d'Any, tot i que no les cavalcades de Reis. Tampoc es veuen afectades les escoles ni les universitats, ni les visites en els geriàtrics. "Si no, ens morirem de tristesa", ha valorat Argimon.

"Això no s'acaba mai"

Tant Plaja com Argimon han repetit el missatge de la necessitat de reduir la interacció i la mobilitat perquè són les maneres com es transmet el virus. El conseller de Salut ha admès que hi pot haver la sensació que "això no s'acaba mai", però ha afirmat que "acabarà" i ha fet una crida a "passar l'hivern".

En tot cas, ha subratllat que les mesures són necessàries per evitar el col·lapse del sistema sanitari. "Sabem que la variant òmicron és més contagiosa i que serà la dominant aviat. Encara no sabem si és més agressiva, malgrat que sembla que no. Però també és cert que si transmet molt, té facilitat de col·lapsar".

Argimon també ha admès que per als sectors afectats és un moment "molt complicat", perquè després de dos mesos d'una certa "normalitat" per al sector, ara és "fer un pas enrere". Però ha reiterat que és "absolutament necessari". En aquest sentit, ha assegurat que des de la setmana passada les infeccions s'han duplicat. Alhora ha admès que poden estar pensant "amb ràbia" que no se'ls ha avisat, però ha subratllat que el virus tampoc els ha avisat a ells.

El Govern durà les mesures a la reunió de presidents autonòmics convocada per Pedro Sánchez per a aquest dimecres. En aquest sentit, Argimon ha subratllat la importància d'adoptar mesures "coordinades" perquè la població es conscienciï que cal seguir-les.

D'altra banda, el conseller de Salut ha descartat que s'apliquin noves mesures restrictives a les residències perquè "no es pot morir de pena", i ha recordat que en aquests equipaments, la vacunació ha generat un paradigma completament diferent al del principi de la pandèmia.