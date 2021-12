El primer secretari del PSC, Salvador Illa, està en quarantena per ser contacte estret de la presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, que ha donat positiu en covid. Illa i Armengol van dinar sense mascareta a l'interior d'un restaurant juntament amb altres dirigents socialistes coincidint amb la celebració del congrés del partit. En una entrevista a RAC1, Illa ha explicat que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no és contacte estret perquè no va coincidir amb Armengol. I ha defensat que el congrés del PSC, que l'ha escollit com a primer secretari del partit, ha seguit «estrictament» les recomanacions de les autoritats sanitàries. «Amb prudència i seguint les indicacions sanitàries, les coses s'han de seguir fent d'una determinada manera», ha afegit.