La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, avança que el Govern mantindrà les restriccions anunciades aquesta setmana encara que la resta de l'Estat no n'apliqui. La consellera assegura que la Generalitat han volgut ser «seriosos» i «combatre» la sisena onada del coronavirus després de viure uns dies amb un nombre de contagis i ingressos hospitalaris elevats. Vilagrà considera que les restriccions catalanes com ara la limitació de deu persones en les reunions permeten que «ningú passi sol aquest Nadal». Tot i això, la consellera ha avançat que vetllaran perquè la gent gran i les persones vulnerables no es quedin sols en aquestes festes.

El Govern ja ha presentat les mesures per evitar nous contagis al TSJC de cara als pròxims dies que limitaran les reunions a deu persones, limitaran l'aforament en bars, restaurants, gimnasos, equipaments culturals i comerç i tancaran els locals d'oci nocturn, entre d'altres. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha defensat les mesures proposades per l'executiu català que ara esperen l'aval dels tribunals. Vilagrà ha recordat que la sisena onada d'aquesta pandèmia ha obligat molts països europeus a adoptar «mesures dràstiques» en les últimes setmanes. A Catalunya, els efectes d'aquesta sisena onada han arribat més tard que en altres punts com ara el Regne Unit, Alemanya o els Països Baixos. Malgrat tot, després de veure com s'enfilen els contagis, i també les hospitalitzacions, han obligat el Govern a prendre mesures abans no arribin les festes de Nadal.

En aquest sentit, la consellera de la Presidència ha defensat les restriccions suggerides i creu que la limitació de reunions de deu persones no són incompatibles amb què aquest «Nadal ningú es quedi sol». El Govern vetllarà perquè «persones grans i vulnerables» no passin les festes sols, tot i que consideren que les limitacions donen prou marge perquè les famílies es reuneixin durant les festes. De fet, Vilagrà ha assegurat que el Govern mantindrà aquestes mesures si el TSJC els dona l'aval, encara que la resta de l'Estat decideixi no aplicar-ne durant les festes. «Nosaltres hem volgut ser seriosos», ha afegit la consellera. I per això creu que ara el Govern ha «d'abordar i combatre» la sisena onada de la covid-19 amb restriccions en reunions, aforaments i el toc de queda nocturn.

Analitzant l'impacte per dissenyar les ajudes

Per altra banda, el Govern afirma que és conscient que caldrà aprovar un conjunt de mesures econòmiques als sectors afectats. De moment, els departaments de la Generalitat estan analitzant l'impacte econòmic d'aquestes mesures per dissenyar «l'acompanyament econòmic» als sectors afectats. «Des de la Generalitat hi serem sempre», ha afegit la consellera. La titular del Departament de Presidència ha afegit que per tirar endavant aquestes ajudes és molt important que el govern espanyol mantingui els fons covid-19 de cara al 2022. Laura Vilagrà ha criticat que de moment l'executiu espanyol encara no els ha anunciat i per això demanen celeritat perquè «la pandèmia no s'ha acabat».

100 milions pels ajuntaments

El que sí que ja ha mobilitzat la Generalitat és el fons covid-19 per a ajuntaments i consells comarcals que ajudarà a les institucions a afrontar despeses extraordinàries. La consellera ha avançat que demà els consistoris rebran una transferència de 100 milions d'euros que donaran més marge de maniobra a les administracions locals. Vilagrà, però, ha insistit en la importància de mantenir els fons estatals per la pandèmia, ja que la Generalitat també ha de pagar despeses «sobrevingudes» de la pandèmia. Laura Vilagrà ha fet aquestes declaracions en una visita a Hostalric (Selva) a les obres de reparació per les destrosses del Gloria. El temporal de finals de gener del 2020 va afectar de forma important al municipi provocant destrosses en talussos i camins. Ara, s'han reparat gràcies al suport de la Diputació de Girona i el Govern. Laura Vilagrà ha recordat que Presidència ha destinat bona part dels 600.000 euros a les obres de reparació. L'alcalde d'Hostalric, Nil Papiol, ha agraït el suport de les administracions i ha assegurat que el consistori d'Hostalric no hagués pogut assumir les despeses que va provocar aquest temporal amb recursos municipals, exclusivament.