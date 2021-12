Amb el reglament a la mà la planta de Seat a Martorell ja ho té tot per començar a fabricar vehicles elèctrics en un termini de quatre anys, abans del 2025. Amb la publicació ahir de les bases del PERTE per al desenvolupament del vehicle elèctric i connectat, per convertir Espanya en un «hub» europeu d’electromobilitat, s’aplana el camí perquè la fàbrica de la companyia del grup Volkswagen lideri la transformació industrial del sector. El Govern ha desenvolupat el pla afinant tots els punts, ja que es tracta del primer pla estratègic industrial d’aquest tipus que s’aprova a la Unió Europea.

El projecte liderat per Seat i Volkswagen que s’ha presentat a les ajudes del PERTE és el més important a nivell sectorial i compleix tots els requisits perquè s’adjudiqui. La iniciativa de Seat compta amb la participació de més de 15 empreses amb l’objectiu de cobrir tota la cadena de valor del cotxe elèctric, des de l’extracció del liti a Extremadura fins al reciclatge de les bateries utilitzades passant per una fàbrica de bateries i l’acoblament d’un cotxe elèctric urbà a Martorell i Navarra. Tota la cadena de valor del vehicle elèctric es troba representada en el projecte que es presenta al PERTE.