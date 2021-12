El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha decidit mantenir tancat l'oci nocturn els propers dies, inclosa la nit de Cap d'Any, com va decidir la Generalitat la setmana passada entre altres mesures contra la covid. La sala contenciosa-administrativa ha rebutjat la suspensió cautelaríssima de la prohibició de la Generalitat, com havia demanat la patronal Fecasarm, i dona fins dimarts que ve al Govern per respondre a la petició dels locals nocturns.

La patronal havia demanat mesures cautelaríssimes, és a dir sense esperar la resposta de la Generalitat, tenint en compte que Cap d'Any és una de les nits més importants pel sector. Però els magistrats consideren que això no justifica la urgència de suspendre la prohibició d'obertura i al·leguen que l'interès general està basat en la salut pública i el fet d'intentar no col·lapsar els serveis sanitaris. Fecasarm lamenta la decisió del TSJC i diu que quan resolgui el 4 de gener «el perjudici ja s'haurà produït»