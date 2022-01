El sindicat USTEC ha criticat aquest divendres el canvi en el protocol covid per a la tornada a les aules i ha exigit que no s'apliqui la reducció de quarantenes. La portaveu nacional d'USTEC, Iolanda Segura, ha indicat a l'ACN que la decisió del Ministeri de Sanitat d'eliminar les quarantenes als centres educatius si hi ha menys del 20% de la classe contagiada o menys de cinc positius és una "inconsciència" en ple auge d'òmicron i sense haver arribat al pic d'infeccions de la sisena onada. "És una mesura a tenir present més endavant, i sempre haurà d'anar acompanyada de cribratge", ha remarcat.

Sanitat i Comunitats Autònomes acorden que les quarantenes a les aules siguin a partir dels 5 positius El sindicat de mestres i professors considera que, si es vol eliminar quarantenes, cal fer més proves PCR per descartar tots els possibles casos de covid-19 a les aules. USTEC valora positivament que el canvi de protocol aspiri a garantir la presencialitat, però insisteix que, per tallar la transmissió del virus a l'entorn escolar, cal incrementar el nombre de tests entre alumnat i personal docent. Fins ara, en les etapes d'educació infantil i primària, on la vacunació amb pauta completa encara no és majoritària, el confinament de la classe s'havia de fer quan es detectava, com a mínim, un positiu.