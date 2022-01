Un home va resultar ahir ferit per arma blanca a Barcelona després de ser agredit pel seu fill, que té problemes mentals, i tots dos van ser traslladats fins a centres hospitalaris, segons van explicar els Mossos d’Esquadra. El jove atacant va haver de ser reduït pels agents amb una pistola tàser, en trobar-se molt nerviós i empunyant encara l’arma a la mà quan van arribar els agents fins al domicili. Es va procedir a traslladar-lo a l’hospital Clínic per valorar-ne l’ingrés psiquiàtric. El seu progenitor va rebre diverses ganivetades al cos i encara que també està ingressat en un centre hospitalari no es tem per la seva vida. Els fets van tenir lloc a la carretera de la Bordeta, al districte de Sants-Montjuic de la ciutat comtal. La policia autonòmica va rebre l’avís poc després d’un quart de tres de la tarda i fins al lloc dels fets també es van desplaçar diverses unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).