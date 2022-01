El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha declarat ferma la sentència que imposa un 25% de classes en castellà a les escoles catalanes i dóna 10 dies a la Generalitat perquè comenci a aplicar-la. En aquest termini, el Govern ha d’indicar l’òrgan responsable del compliment de la sentència, però la llei dóna un marge de dos mesos a partir de la comunicació de la sentència o el termini fixat per executar-la. Si no es compleix passats aquests dos mesos, qualsevol de les parts i persones afectades podrà instar-ne l’execució forçosa.

L’executiu central ha donat a entendre que no té previst demanar aquesta execució forçosa i el fet que el procediment s’iniciés l’any 2015 amb una llei d’educació, la LOMCE, diferent de l’actual, la LOMLOE, dóna marge a la Generalitat per esquivar l’aplicació de la sentència. De fet, tant el president de la Generalitat, Pere Aragonès, com el conseller d’Educació, Josep González Cambray, van assenyalar que el Govern no pensa «canviar res» pel que fa al català a classe i prepara un «desplegament normatiu per reafirmar el model d’escola catalana»

En la seva resolució, que pot ser recorreguda, la lletrada de la sala contenciosa del TSJC decreta la fermesa de la sentència que el tribunal va dictar el desembre de 2020, una vegada el Tribunal Suprem (TS) va decidir no admetre a tràmit el recurs de cassació interposat per la Generalitat contra la decisió.

La sentència del TSJC emplaça la Generalitat a portar a «pur i degut efecte» la resolució sobre el castellà a les aules i a posar en pràctica «el que exigeixi el compliment de les declaracions contingudes a la sentència». A més, demana al Govern que, també en aquest termini de 10 dies, indiqui quin és l’òrgan responsable de donar compliment a la resolució de l’alt tribunal català.

La sentència, per la qual un degoteig de famílies exigeix ​als centres educatius més classes en castellà, ordena a la Generalitat garantir que aquesta llengua sigui vehicular en un 25% de les matèries per a tots els alumnes, després de constatar que la seva utilització és «residual » i que només compleixen la llei el 2% d’escoles. En la seva decisió, dictada el desembre del 2020, però que el Suprem va confirmar el novembre passat, el TSJC estimava parcialment un recurs del Govern del PP del 2015 per la «inactivitat» de la Generalitat per garantir l’ensenyament del castellà.

El TSJC va arribar a aquesta conclusió arran de la informació que el Departament d’Educació li va aportar en el marc d’aquest procés judicial que, segons la sentència, constata que la mitjana d’hores en castellà és del 18% a l’educació primària, 19% a secundària i del 26% a batxillerat. La Generalitat va anunciar que incrementarà les inspeccions als centres per controlar que es compleix el model actual.

Més docents

El Govern també va avançar que s’augmentarà el nombre de docents a les aules afectades per decisions que obliguin a assegurar el 25% del castellà, com és el cas de l’escola de Canet de Mar que va estar al focus informatiu per l’assetjament a una família que va sol·licitar l’escolarització en castellà.