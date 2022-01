El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquest dijous la nova resolució de mesures contra la covid que elimina la majoria d'aquestes restriccions i estableix la supressió del passaport covid. L'oci nocturn però continuarà tancat.

Des de l'entrada en vigor d'aquest text, aquesta mitjanit, ja no hi haurà limitacions d'horari ni aforaments en sectors com la restauració, la cultura o les cerimònies religioses. Decau també la limitació a 10 persones en les trobades socials, tot i que es manté com a recomanació que aquest sigui el màxim de persones en les taules o agrupacions de taules en la restauració. D'altra banda, el passaport covid deixarà de ser obligatori per accedir a la restauració.