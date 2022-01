La comissió delegada en matèria de covid de la Generalitat va decidir ahir a la nit retirar l’obligatorietat del certificat covid per a bars, restaurants i gimnasos, vigent a Catalunya des de fa uns dos mesos. La mesura entrarà en vigor demà. La resolució, prevista per a avui però avançada després d’avaluar l’informe del comitè d’experts, es va publicar a la mitjanit al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Segons la comissió, la variant òmicron, imperant actualment, «ha demostrat tenir fuita immunitaria i disminuir així la prevenció de la infecció, en comparació amb la variant Delta», que era la dominant quan es va instaurar el passaport covid. D’aquesta manera, una part important de la població torna a ser susceptible d’infectar-se amb el virus, independentment del seu estat vacunal o d’haver passat la malaltia. D’això se’n deriva que «l’efectivitat de l’obligatorietat de l’ús del certificat covid disminueix com a mesura que afegeix una capa de seguretat».

En aquest sentit, Catalunya ja ha detectat dos casos de la variant sigil·losa d’òmicron. Salut Pública va confirmar ahir que els dos casos en estudi que es podrien relacionar amb aquest llinatge emergent han passat el procés de seqüenciació complet per confirmar la seva identitat genètica, segons ACN «Les primeres dades sobre aquest subllinatge indiquen que té més mutacions. També sembla més transmissible, encara que no tenim evidències que sigui més sever», va manifestar la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas. Els sistemes de vigilància epidemiològica apunten que l’òmicron sigil·losa ja s’ha detectat a diversos punts d’Europa. A Dinamarca, el primer país a notificar aquesta subvariant, sembla que els casos de covid s’han tornat a disparar. «Si no tenim casos ara, els tindrem la setmana que ve», avançava en roda premsa Cabezas en relació amb l’expansió d’aquest subllinatge del coronavirus.