La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha anunciat que a partir de dilluns que ve deixaran de fer tests d'antígens als escolars quan hi hagi un positiu a l'aula. En una roda de premsa, Cabezas ha emmarcat aquesta decisió davant la millora general de les dades, amb una baixada «clara» dels contagis en tots els grups d'edat, també en els més joves. La positivitat de les proves també s'ha reduït en els últims dies, després d'un retorn a les aules de les vacances de Nadal amb unes incidències molt elevades per la sisena onada. Només es mantindran els cribratges entre els professors i en els centres d'educació especial. Es mantenen els protocols pel que fa a les quarantenes.

A partir de dilluns que ve, Salut no generarà més receptes per fer tests d'antígens (TAR) als infants i adolescents quan hi hagi hagut un positiu a l'aula. Fins ara s'han estat oferint a les farmàcies o als CAP en el cas dels alumnes més petits. Això sí, els alumnes que ja tinguin la recepta encara es podran fer el TAR aquests dies. Aquesta és una mesura que Salut va decidir aplicar com una «capa de seguretat addicional» tot i que l'Estat no ho demanava, segons ha defensat la conselleria en diverses ocasions, sobretot davant les altes incidències de la sisena onada.

Cabezas ha argumentat que davant de la «disminució mantinguda» tant de les incidències com de la positivitat de les proves han decidit deixar de fer aquests cribratges, si bé els mantindran a les escoles d'educació especial, on pot haver-hi alumnes en una situació de major vulnerabilitat, i entre els professors. En aquest cas per diversos motius, com el fet que es troben en un entorn de molta relació, són persones de més edat i són un col·lectiu essencial i cal garantir-ne la presencialitat, ha exposat. Durant el mes de gener, s'han fet un total de 441.809 testos d'antígens de l'entorn escolar supervisats a les farmàcies amb una positivitat d'un 7,4%.

Pel que fa al protocol de les quarantenes a les escoles, ara com ara no hi ha canvis, si bé el Govern demanarà al Consell Interterritorial d'aquest dimecres eliminar-les. Catalunya confia que sigui una decisió estatal, però assegura que té competències per retirar la mesura. En qualsevol cas, avui dia, els alumnes majors de 12 anys han de fer quarantena en cas d'un positiu a l'aula si no estan immunitzats, és a dir, no estan vacunats o no han passat la malaltia en els últims tres mesos. En el cas dels alumnes d'educació infantil i de primària, no han de fer quarantena si els casos a la classe són menys de cinc en set dies. En aquest cas, n'han de fer els no immunitzats.

Sisena onada i aixecament de les restriccions

Sobre la situació epidemiològica a Catalunya, Cabezas observa una «baixada molt clara i ràpida» de les incidències de casos, també en els grups més joves, així com de la Rt, que segons dades d'aquest dimecres, se situa en 0,75. Preguntada per si l'aixecament de les restriccions, que continuarà amb la reobertura de l'oci nocturn l'11 de febrer, podria frenar aquesta baixada, la secretària de Salut Pública ha resolt que analitzaran les dades dia a dia i, si calgués, farien «algun ajust». Segons les últimes dades –corresponents a 1 de febrer-, el 7,73% dels casos són reinfeccions; un 8,16% en menors de 50 i un 6,78% en persones de 50 anys o més.

Un cas més de la nova subvariant

Cabezas ha confirmat un cas més de la nova subvariant d'òmicron (BA.2), després que la setmana passada es detectessin els dos primers a Catalunya. Segons les primeres dades disponibles, la nova subvariant no s'escaparia més de les vacunes i, de fet, la protecció seria una mica major que davant de l'òmicron original-. Dues setmanes després de la tercera dosi, l'efectivitat de les vacunes per protegir de la malaltia simptomàtica és del 63% amb òmicron i se situaria al voltant del 70% amb la nova subvariant, segons un informe del Regne Unit.

L'onada amb més hospitalitzacions per casos, la quarta

Salut ha presentat aquest dimecres dades comparatives de les diferents onades, de la segona a la sisena, recollides pel sistema d'informació SISAP. En la segona onada, amb la variant original com a dominant, es van registrar 43,05 hospitalitzacions a set dies per 1.000 casos i 5,44 ingressos a les UCI; en la sisena amb delta dominant, 24,86 hospitalitzacions i 4,24 ingressos a l'UCI; amb òmicron, aquestes xifres baixen a 6,53 i 0,68, respectivament. A més de les diferents variants, les cobertures vacunals han augmentat molt entre onades. La quarta onada, la primavera del 2021, tot i que és la que va registrar menys casos, és la que té les taxes d'ingressos més elevades: 50,86 hospitalitzacions a set dies per 1.000 habitants i 8,52 a les UCI. L'anàlisi no inclou la primera onada.

«Infectar-nos per tenir immunitat no té cap mena de sentit»

L'investigador de l'IrsiCaixa al Campus Can Ruti Julià Blanco, ha posat èmfasi en la vacunació. «Davant de la disjuntiva com em vull protegir amb una infecció o amb una vacuna, la resposta és clara: em vull protegir amb una vacuna. No té sentit protegir-nos mitjançant la infecció natural, hem d'intentar no infectar-nos. Infectar-nos per tenir immunitat no té cap mena de sentit. Ens exposem a un risc de malaltia i, a més, no sabem quin serà el resultat d'aquesta immunització. Una vacunació ens garanteix molt millor un resultat òptim en la nostra protecció contra la infecció», ha afirmat. Blanco ha subratllat la importància de la tercera dosi: «Encara augmenta més el descens del risc de mort, perquè impacta positivament en els anticossos. Per això, la dosi de record és fonamental».

També ha indicat que la infecció amb òmicron genera una resposta immunitària que podria ser equivalent a una dosi de vacuna i que per això es recomana el reforç al cap de cinc mesos d'haver passat la malaltia. La secretària de Salut Pública ha recordat l'efecte protector de la dosi de record. Les persones no vacunades majors de 70 anys tenen una probabilitat 5,4 vegades més gran i 11,3 vegades més d'entrar a l'UCI que les d'aquesta edat que tenen la dosi de record.