El Parlament ha aprovat crear una comissió d'estudi per «determinar el deute històric de l'Estat amb Catalunya fruit dels incompliments i les polítiques dutes a terme per l'Estat espanyol en les darreres dècades». La iniciativa, de la mà de JxCat, ha tirat endavant amb el suport d'ERC, Junts i la CUP-NCG; l'abstenció d'En Comú Podem i els vots en contra del PSC-Units, Vox, Cs i PPC. La comissió, que s'haurà de constituir pròximament, la integrarà un membre de cada grup parlamentari i es preveu que hi puguin assistir tècnics, especialistes i membres d'entitats. Té una durada prevista de sis mesos i podrà redactar un informe final.

El diputat de JxCat Joan Canadell ha lamentat el «dèficit persistent i continuat» i ha afirmat que «no és casualitat»: «És discriminació per raó d'origen, cosa que la Constitució espanyola no permet». Ha opinat que la comissió ha de servir per quantificar el «deute històric» exacte de l'Estat amb Catalunya. I ha negat que esperin que l'Estat espanyol «pagui tot el que deu»: «Quan ens toqui, tot seran excuses per dir que no se'ns paga». Lluís Salvadó (ERC) ha expressat que «quantificar els problemes pot ser positiu» mitjançant la comissió. Amb tot, ha dit que el deute històric no es resoldrà en el marc de l'autonomia, sinó en el marc de la república catalana. I ha emplaçat PSC i comuns a treballar des del govern espanyol per un nou sistema de finançament, caducat des de fa anys, si consideren que és la solució.

La diputada de la CUP-NCG Eulàlia Reguant ha dit que està d'acord en analitzar els incompliments, però ha remarcat que també el Govern «ha contribuït a apuntalar aquest deute històric amb les classes treballadores del país». I ha qüestionat si és adient crear una nova comissió al Parlament per la dificultat «d'ordenar els debats». El diputat dels comuns Joan Carles Gallego ha justificat l'abstenció del seu grup perquè no creu que la feina de la cambra sigui «estudiar», sinó «fer política». Tot i que ha reconegut el dèficit fiscal, ha demanat fer propostes de més autogovern –per exemple, en el marc de la taula de diàleg-, «i no continuar instal·lats en el greuge».

El diputat del PSC-Units Jordi Riba ha criticat que JxCat «no planteja propostes ni solucions» i que la comissió plantejada suposa «un nou artefacte processista» amb un «clar objectiu propagandístic». Antonio Gallego (Vox) ha rebutjat crear cap nova comissió, i ha negat la idea que «Espanya degui alguna cosa a Catalunya». «Necessiten ressuscitar la idea que 'Espanya ens roba' i continuar sumant greuges perquè el hàmster separatista doni voltes a la roda», ho ha reblat. Des de Cs, Nacho Martín Blanco ha criticat que els arguments que justifiquen la comissió són fal·làcies i ha acusat els independentistes de fer «apologia de l'odi». El líder del PPC Alejandro Fernández ha negat que hi hagi cap «deute històric»: «Hi ha bons governs o mal governs, com la confluència actual, que enfonsa Catalunya». I ha proposat set comissions d'estudi pels deutes històrics de la Generalitat amb diversos territoris del país, com Tarragona i les Terres de l'Ebre; Girona i Lleida; l'àrea metropolitana; o amb la Barcelona «olímpica i cosmopolita que els provoca tanta mania». «Si les aproven, jo els aprovo la seva», ha conclòs.