ERC i els comuns han plantejat a la resta de grups del Parlament un ambiciós pla de recerca sobre els casos d’abusos a menors comesos a institucions vinculades a l’Església catòlica. La proposta més cridanera que inclou aquest projecte és la creació de la desitjada comissió d’investigació al Parlament, una mesura llargament sol·licitada per les associacions de víctimes i que, si es fes realitat, avançaria focalitzada en Catalunya i en paral·lel en la tasca que el Defensor del Poble, per encàrrec del govern de Pedro Sánchez, emprendrà a Espanya properament. L’origen del pla cal buscar-lo en la proposta d’En Comú Podem d’octubre passat de constituir una comissió d’investigació sobre l’assumpte. ERC, per part seva, ha afegit que la Sindicatura de Greuges, així com el mateix Govern, realitzin part de la investigació del que ha passat en aquestes institucions educatives i formatives que depenen de l’Església. Amb tot, la proposta es troba en la «fase prèvia».

En els últims mesos, diversos països, com França i Austràlia, han creat els seus propis comitès per mirar d’oferir llum sobre el que va passar. El Govern de Pedro Sánchez va anunciar la setmana passada que impulsarà una comissió externa al Congrés dels Diputats que estarà liderada pel Defensor del Poble. La fórmula –que reunirà experts, víctimes i representants del clergat– ha suscitat recels entre les associacions de supervivents d’abusos. Tot i que encara es desconeix com prendrà cos la proposta, que ja ha estat aprovada al Congrés dels Diputats, algunes entitats consideren que a la institució que lidera Ángel Gabilondo li falta força per obligar l’Església a lliurar els seus arxius o per forçar la declaració de bisbes.

En part per això, l’escriptor Alejandro Palomas, sumant-se a les anteriors peticions realitzades per activistes com Manuel Barbero, pare del primer denunciant del cas Maristes, o de Miguel Hurtado, portaveu a Espanya de l’organització internacional End Clergy Abuse (ECA), també reclama al president Pere Aragonès, amb qui es reunirà en els propers dies, que a Catalunya, simultàniament a la feina que farà la comissió de Sánchez i Gabilondo per a tot el territori espanyol, s’impulsi una comissió parlamentària per investigar els abusos que estan enterrats més a prop. Justament el que ERC i comuns plantegen portar a debat a la cambra catalana.

El Parlament de Catalunya havia valorat en legislatures anteriors la possibilitat de constituir una comissió d’investigació arran de l’eclosió d’escàndols de pederàstia silenciada, com ara el cas Maristes, el cas Montserrat o el cas Jesuïtes. Tot i això, la falta d’acord polític o les turbulències que han sacsejat la cambra després de la tardor política de l’1 d’octubre han impedit que arribés a cristal·litzar. L’acord entre ERC i comuns arriba precisament quan a Premià de Mar han emergit set nous testimonis d’abusos sexuals comesos en un centre catòlic de La Salle.