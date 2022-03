Primer va ser abans de l’estiu, després abans de Nadal i ara abans de Setmana Santa. El Tribunal Constitucional vol haver resolt abans de la propera aturada de vacances els tres recursos d’empara contra la sentència del procés que encara estan pendents: el d’Oriol Junqueras, el de Joaquim Forn i el de Dolors Bassa. Per això, en el proper ple deliberarà les corresponents propostes d’aval de les condemnes per sedició i malversació que els va imposar el Suprem. Fonts del tribunal de garanties justifiquen la urgència del pronunciament sobre aquestes tres impugnacions en la necessitat d’evitar un retard més gran perquè puguin acudir al Tribunal Europeu de Drets Humans, com han anat fent els seus companys de banqueta.