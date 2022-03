L'expresident de la Generalitat Quim Torra no es presentarà al judici que té previst aquest dijous per la segona causa per un presumpte delicte de desobediència per no retirar una pancarta que demanava la llibertat dels presos del 1-O i lluïa un llaç groc, i que es va penjar ala façana del Palau de la Generalitat el setembre de 2019. "No legitimaré aquest judici polític amb la meva presència", ha manifestat en un comunicat. La vista està prevista al jutjat penal número 6 de Barcelona, a la Ciutat de la Justícia. L'expresident afegeix que no legitimarà una nova "escenificació repressiva disfressada de justícia" i demana empara als tribunals internacionals perquè assegura que no reconeix la legitimitat de la justícia espanyola "que no respecta ni els tractats internacionals ni els drets fonamentals". Torra ha publicat també un vídeo a les xarxes explicant els motius que l'han dut a prendre aquesta decisió. "No legitimaré una nova farsa", assegura. La fiscalia reclama a l'excap de l'Executiu català un any i vuit mesos d'inhabilitació i multa de 30.000 euros.