El Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) va rectificar els resultats de l’enquesta òmnibus presentada dijous, que contenia un «error» que afectava «el càlcul i aplicació de la variable de ponderació». Un error que es manifestava en diversos dels percentatges exhibits, entre ells els de les preguntes relacionades amb la independència. Les xifres fetes públiques dijousafirmaven que el 53,3% dels catalans no volen que Catalunya sigui independent i el 38,8% sí.

Amb la rectificació publicada, els percentatges es modifiquen fins al 52,3% el primer i fins al 40,8% el segon. La diferència, doncs, es redueix de 14,5 punts a 11,5.

També varien els percentatges pel que fa a la modificació de l’inici del curs escolar. Si ahir es deia que el 45,2% dels catalans està d’acord amb l’avançament i el 36,5% en contra, un cop modificats els percentatges són del 45,4 i del 35,8% respectivament.

Una altra variació té a veure amb la utilització de les autopistes després de l’alliberament dels peatges. Si dijous l’enquesta afirmava que el 75,5% dels catalans no utilitzen més aquestes infraestructures, ara el percentatge puja fins al 76,3%. El percentatge dels que creuen que no s’ha d’ampliar l’aeroport del Prat és ara del 49,4% (dijous era del 48,8%) i el dels que creuen que sí baixa al 29,5»% (pel 30,8% de dijous).

En una nota difosa a través del seu web, el CEO ha demanat disculpes per aquest error i va anunciar que ha posat en marxa una «revisió a fons» dels seus processos interns, per «millorar» la qualitat de les enquestes i «evitar que es tornin a repetir errors com aquest».