El jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz ha rebutjat la personació de la Generalitat com a acusació particular en la peça separada del cas 3%, en què s’investiga el presumpte finançament il·legal de CDC a través de la productora audiovisual Triacom, que és l’única part del cas de corrupció que encara segueix en instrucció.

El gruix d’aquest procediment, la investigació del qual es va iniciar el 2015, es va elevar cinc anys més tard a la Sala Penal de l’Audiència Nacional per jutjar els exgerents de CDC Daniel Osàcar, Andreu Viloca i Germá Gordó, l’exresponsable jurídic d’aquesta formació Francesc Xavier Sánchez Vera i 28 persones físiques més i 16 jurídiques, entre les quals hi ha Convergència i el PDeCAT pels delictes d’organització criminal, frau a les administracions públiques, suborn, tràfic d’influències i blanqueig de capitals.

El jutge considera que la Generalitat no ha acreditat la seva condició d’ofesa o perjudicada ni ha aportat dades en què es pugui basar la seva nova condició en aquest moment en un procediment que fa temps que està en instrucció. Paral·lelament, fa constar que la personació del Govern seria si més no qüestionable, ja que «a la Generalitat hi ha membres del partit polític directament hereu dels partits polítics investigats en aquesta causa», en referència als de Junts.