Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat una organització criminal que presumptament es dedicava a extorquir altres grups dedicats al tràfic d'estupefaents a la Costa Daurada. La col·laboració entre ambdós cossos ha permès la detenció d'11 persones acusades de detenció il·legal, amenaces, coaccions, lesions, delictes contra la salut pública i pertinença a organització criminal. El jutge instructor de la causa n'ha enviat tres a presó i per a la resta ha decretat llibertat amb càrrecs.

Segons han informat els Mossos aquest dissabte, la investigació va començar arran de la localització d'una dona ferida a l'Arboç (Baix Penedès) el apssat 27 de desembre. Les informacions del cos apuntaven a un grup d'entre cinc i set persones com a presumptes culpables d'haver introduït la ferida dins d'una furgoneta contra la seva voluntat i haver-la amenaçat i agredit per treure-li dades sobre un carregament d'uns 630 quilograms d'haixix, valorat en uns 500.000 euros.

Els investigadors van aconseguir identificar part dels presumptes agressors, alguns dels quals estaven sent investigades també per la Guàrdia Civil de Tarragona per tràfic de drogues i se'ls havien comissiat uns 72 quilos d'haixix a l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp) el 24 de desembre al costat d'un vehicle que semblava saquejat. Un cop ambdós cossos policials van intercanviar informacions sobre el cas, es va constituir un equip de treball conjunt per investigar exclusivament aquesta organització.

Els sospitosos conformaven un grup dedicat al tràfic d'estupefaents, sobretot haixix i marihuana, i organitzaven assalts contra grups rivals per arrabassar-los droga. Les primeres detencions van tenir lloc el 16 de febrer i es van saldar amb nou arrestats després d'escorcollar domicilis de Vinaròs (País Valencià), Alcanar (Montsià) i Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat). Uns mes després, el 16 de març, es van detenir dues persones més i es van escorcollar habitatges de l'Arboç i Vilanova i la Geltrú. En total es va intervenir una arma de foc curta, munició de diversos calibres, uniformes policials i uns 3.000 euros en efectiu. També es va localitzar una plantació amb 500 plantes de marihuana i un quilogram de cabdells.