La Guàrdia Urbana de Barcelona ha caçat a un motorista circulant a 107 quilòmetres per hora en una zona de Montjuïc on la velocitat està limitada a 30.

La denúncia, de la qual informa aquest dissabte la Guàrdia Urbana en el seu compte de Twitter, s'emmarca en la campanya de control de velocitat que duu a terme la policia local aquesta setmana, amb l'objectiu de reduir els accidents de trànsit.

La campanya, que finalitza demà, s'està centrant en la vigilància, el control i la denúncia d'aquelles actituds que comportin un excés de velocitat i que posin en risc la integritat dels ciutadans.

La Guàrdia Urbana ha incrementat els controls de velocitat a les zones de la ciutat que acumulen una concentració d'accidents atribuïbles precisament a una velocitat excessiva, en aquelles on la velocitat està reduïda a 30 quilòmetres per hora, en àrees de prioritat invertida o amb plataforma única, així com en les rondes i en les vies ràpides d'accés.