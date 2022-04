Sis mesos més tard, els Mossos d’Esquadra han resolt la brutal violació que va patir una adolescent de 16 anys a Igualada la matinada del passat 1 de novembre del 2021. La d’Igualada no va ser una agressió sexual més. És un cas que va commocionar la societat espanyola per la gravetat de les ferides que va patir la víctima i pel menyspreu que va mostrar l’agressor cap a la vida d’una menor d’edat que va ser abandonada inconscient en un descampat dels afores del municipi de la capital de la comarca de l’Anoia.

El sospitós d’aquell crim és un jove de 20 anys, amb antecedents per delictes de violència sexual en l’àmbit familiar, i que a més no estava lluny: residia a la mateixa localitat on van passar els fets.

Feia diverses setmanes que els investigadors havien posat la lupa sobre ell, després de descartar diversos candidats. Per estrènyer el cercle sobre aquest noi, els policies han recorregut a pistes com la ubicació del seu telèfon mòbil i o al fet que fos algú que ja havia atacat sexualment en el passat.

Tot i això, segons remarquen fonts policials, encara que cada vegada estigués més clar per als Mossos que aquest veí era l’home que més volien detenir donat l’enrenou social, ha estat necessari seguir-lo durant setmanes i continuar recollint indicis contra ell abans d’arrestar-lo per poder acreditar judicialment que és culpable i evitar així, entre altres coses, que el seu arrest quedi sense efecte després de passar demà a disposició judicial.

Segons les mateixes fonts, el seguiment per aconseguir pistes de les últimes setmanes també ha estat una forma de control per evitar que reincidís i no consta que hagi atacat cap altra dona des del mes de novembre.

Els Mossos consideren el detingut l’autor material de l’agressió i no estan previstos nous arrestos. Fins ara es creia que l’atac brutal a la menor d’edat d’Igualada podia haver estat realitzat per un grup d’agressors. La creença havia emparentat el cas amb episodis tan traumàtics com la violació del grup de Pamplona, o la de Manresa o Molins de Rei. No ha estat així: hi ha un sol violador que a més tenia antecedents.

El cas Nit va generar una gran alarma social i va motivar concentracions de repulsa tant a Catalunya com a la resta d’Espanya. Que després de mig any seguís sense resoldre’s augmentava la frustració de la família de la víctima i la pressió sobre la policia catalana, que ahir finalment va anunciar a través del seu compte de Twitter l’arrest del sospitós.

La casa del detingut és al centre d’Igualada. Durant hores, els investigadors de la Unitat Central d’Agressions Sexuals (UCAS) van escorcollar exhaustivament l’immoble, antic com molts de la zona. Ho van fer en presència del jove arrestat i buscant principalment a l’interior de la seva habitació entre les seves pertinences. Aquest treball serà clau per poder demostrar la seva relació amb la violació. Tot i el temps transcorregut, diversos agents de la policia científica han buscat peces de roba que el puguin comprometre o fins i tot que encara conservin restes biològiques de la víctima. Trobar una prova d’ADN seria gairebé definitiu.

Abandonada en un solar

La víctima és una adolescent que aleshores tenia 16 anys i que estudia Batxillerat. La matinada del 31 d’octubre a l’1 de novembre va sortir de festa amb unes amigues i va acabar a la discoteca Epic, ubicada en un polígon industrial als afores d’Igualada. Cap a les quatre de la matinada, va abandonar el local i es va dirigir a l’estació de tren per tornar a Vilanova i la Geltrú, on resideix la seva mare. Però no va arribar a agafar el tren. Va ser trobada inconscient i semidespullada cap a les sis de la matinada per un camioner, que en veure-la estesa a terra va creure que estava morta i la va tapar amb una manta abans de trucar els equips d’emergència.

Quan els sanitaris van arribar, es van adonar que estava viva i va ser traslladada d’urgència a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Va ingressar amb un traumatisme cranioencefàlic i amb greus lesions provocades per l’agressió sexual que han requerit diverses intervencions quirúrgiques. El cop al cap li ha impedit recordar una experiència traumàtica, però també ha fet més difícil als investigadors identificar l’autor de l’agressió atès que ella no ha pogut facilitar cap pista.