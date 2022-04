La magistrada del Tribunal Suprem Carmen Lamela ha estat l’encarregada de corregir l’error que s’havia comès en el procediment seguit per jutjar la diputada del Parlament Eulàlia Reguant per un delicte de desobediència greu a l’autoritat, en negar-se a contestar les preguntes de Vox en el judici del procés. Per això, segons el que va acordar el tribunal que havia de jutjar Reguant el passat 1 de març, la magistrada ha tornat a obrir judici oral contra ella.