El secretari general de Junts, Jordi Sànchez, ha fet una primera reacció a Twitter a l'anunci fet per la Moncloa per explicar que els telèfons del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i de la ministra de Defensa, Margarita Robles, van ser espiats amb el programa Pegasus. «Que Pedro Sánchez hagi estat espiat no treu cap motiu per continuar pensant que les clavegueres de l'Estat espanyol es troben darrere del 'Catalangate'», ha dit, tot afegint que «en tot cas, avui queda certificat l'espionatge contra l'independentisme». «Més que mai, comissió independent d'investigació», conclou a la seva piulada.

En un sentit semblant s'ha expressat el president de JxCat i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que també a les xarxes ha lamentat que la Moncloa «ha hagut d'esperar que hi hagués una infecció amb Pegasus als mòbils del president i de la ministra per considerar que és un assumpte d'extrema gravetat i per investigar-ho». «Quan ho denunciàvem els catalans, no mereixíem tanta consideració», ha dit. I és que per a Puigdemont, la «violació de la intimitat de Sánchez i Robles és un crim gravíssim que amenaça la democràcia», i per això ha expressat la seva «solidaritat amb ells, com a víctimes, i la màxima exigència cap a ells, com a responsables de no haver fet res fins a l'esclat del 'Catalangate'».