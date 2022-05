Primer cas sospitós de la verola del mico a Catalunya

L’Hospital Clínic de Barcelona investiga un cas sospitós de verola del mico, segons van confirmar ahir fonts del centre sanitari. Les proves s’estan analitzant i, si es confirma el positiu, que amb alta probabilitat així serà, segons aquestes fonts, es tractaria del primer cas a Catalunya. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, havia comentat al matí que la conselleria donava per fet que començarien a aparèixer els primers casos properament.

Els metges consultats creuen que a Catalunya hi ha molt probablement «transmissió comunitària des de fa setmanes». I més tenint en compte que el Ministeri de Sanitat va confirmar ahir que hi havia 23 positius i 19 sospitosos a Madrid. Altres països com França, Alemanya, Gran Bretanya, Suècia, els EUA o el Canadà també han detectat casos.

Protocol d’actuació

Els hospitals catalans van activar dimecres els protocols davant la verola del mico, un mecanisme que s’engega quan algun pacient compleix els tres criteris epidemiològics i clínics: persones que han estat en contacte amb un malalt, que tenen sexe amb homes o que han viatjat a les zones endèmiques d’aquesta malaltia i que tenen símptomes determinats com febre, mal de cap i lesions cutànies compatibles.

Tot apunta que el virus fa setmanes que circula a Espanya. En declaracions a RAC-1, la doctora Cabezas va explicar que encara no hi havia casos confirmats, però va reconèixer que hi havia pacients amb malalties similars que «cal estudiar». Tot i això, Cabezas va destacar que no estava preocupada per aquesta malaltia «poc freqüent i poc coneguda».

Aquesta opinió contrasta amb alguns especialistes en dermatologia. «No hi ha experts en aquesta malaltia perquè, a Espanya, no s’ha vist mai», apunta Eliseo Martínez García, de l’Hospital Virgen de la Victoria de Màlaga. Altres experts com Pere Domingo, cap clínic de Malalties Infeccioses a l’Hospital de Sant Pau, aclareixen que la verola del mico és «força benigna», no com la «verola humana», que es calcula que va acabar amb uns 300 milions de vides al llarg del segle XX i l’últim contagi de la qual es va diagnosticar oficialment el 1977.

Els casos de verola del mico detectats fins ara solen ser brots «petits i en un entorn concret», va declarar Cabezas. La secretària va apuntar que la transmissió és diferent de la del coronavirus, ja que requereix un contacte «directe» i «pròxim». El contagi es pot donar tant per gotes respiratòries com per contacte pell amb pell o mucoses.

Ara com ara, s’està esperant conèixer quin serà el protocol establert per la comissió de Salut i, sobretot, si es confirma la necessitat de vacunar els contactes estrets. Si així es decidís, Catalunya no disposa de les dosis contra aquesta malaltia i es veuria obligada a importar-les.