Josep Pujol Ferrusola ha estat l'encarregat de trencar el silenci de la família Pujol i donar la seva versió sobre les acusacions d'organització criminal, l'operació Catalunya i la deixa. "El meu pare no ha tingut mai comptes a l'estranger. Ja sé que molesta, però no ha tingut mai diners a l'estranger. Ni un, zero", ha assegurat Pujol Ferrusola al 'FAQS' de TV3. "Jo he vingut aquí a defensar el meu pare. Algú ha de defensar el seu llegat i explicar els fets com són", ha continuat el fill de l'expresident Pujol, que també ha negat les acusacions d'organització criminal. "Ni teníem cap rol ni actuem com una banda, som una família", ha afirmat Pujol Ferrusola, que ha apuntat Jorge Moragas com a responsable de l'operació Catalunya.

"No tinc proves per escrit, però m'ho ha explicat gent de primera mà. No puc dir qui", ha relatat el fill de l'expresident de la Generalitat. "Jorge Moragas munta el dinar de la Camarga i porta el maletí de Mariano Rajoy, és el traductor del que passa a Catalunya perquè Rajoy ho entengui", ha precisat Pujol Ferrusola. "També hi ha altres 'traductors' com Jorge Fernández Díaz, Francisco Marhuenda i Alícia Sánchez-Camacho com a jugadora local. Però l'únic home amb accés directe al senyor Rajoy és el seu cap de gabinet, Jorge Moragas", ha insistit el fill de l'expresident Pujol, que s'ha mostrat convençut que l'operació Catalunya "comença amb l'operació Pujol, i encara està vigent".

"Amb 6 milions d'euros no tombes el president Pujol"

"I aquesta operació Pujol es gesta des de les estructures de l'Estat amb l'objectiu de deteriorar la imatge i la credibilitat del president Pujol", ha asseverat el fill de l'expresident català, que considera que la deixa de l'avi Florenci només és l'excusa. "Amb 6 milions d'euros no tombes el president Pujol i per això van començar a sortir les gran xifres que són mentida: 1.500 milions d'euros, 3.000 milions. Això és el que indigna", ha reflexionat en veu alta Pujol Ferrusola. "Un policia escriu informes falsos, que són publicitats per l'estructura del Mundo, que no ens va trucar ni preguntar mai res per contrastar-ho. I això demostra que o ets un mal periodista, o estàs al servei d'una idea", ha acusat Pujol Ferrusola.

"D'aquí van venir les tertúlies a la televisió per generar una alarma social i fas que la Fiscalia s'interessi pel cas", ha explicat el fill de l'expresident de la Generalitat. "Com que la Fiscalia sempre t'ho afina, pots aconseguir que s'obri una investigació que cap jutge pugui rebutjar", ha ironitzat Pujol Ferrusola. "Així és com es munta la causa i la persecució", ha conclòs el fill de l'expresident Jordi Pujol.