Pedrazzoli no ha demanat permís per emetre en ràdio

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) encara no ha rebut la petició per autoritzar el canvi en el lloguer de la gestió de diverses emissores que la SER té a Catalunya. Aquesta operació, per la qual l’empresari Nicola Pedrazzoli controlarà els continguts que s’emetin per aquestes freqüències, ha d’obtenir el vistiplau de l’ens regulador, segons fonts que coneixen l’operació.

Aquestes fonts confirmen la intenció de Pedrazzoli, actual propietari del canal de televisió 8TV després de comprar-lo al Grup Godó, d’aconseguir el control d’almenys «set o vuit» freqüències de la SER a Catalunya, gairebé totes de l’àrea metropolitana de Barcelona i una de la capital catalana. «El tracte entre ells ja està fet», afegeixen. La fórmula que estudien les dues parts és que la SER continuï sent propietària d’aquestes freqüències i en llogaria la gestió a Pedrazzoli.