Creix el setge contra el pederasta Jesús Linares

La investigació que la Fiscalia de Mataró va obrir contra el professor Jesús Linares arran de la denúncia presentada per l’escriptor Alejandro Palomas havia entrat en una via morta després de ser traslladada a la Fiscalia de Mataró. El ministeri públic comptava, a més de l’esmentada denúncia de Palomas, amb altres presentades per exalumnes de Linares, com Sandra o com Raquel. Però cap d’aquestes denúncies no ha permès actuar judicialment contra Linares perquè afectaven delictes que el Codi Penal considera prescrits. És a dir, Linares era intocable per a la justícia. Fins ara. Una de les víctimes localitzades per El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, ha presentat una denúncia als Mossos d’Esquadra que relata abusos que no han prescrit. La investigació judicial contra Linares, en conseqüència, continua endavant.

La denúncia d’aquesta última exalumna de La Salle Premià de Mar, el nom de la qual comença per la inicial S., refereix abusos que hauria patit entre els anys 2007 i 2008, just abans que Linares deixés l’escola del Maresme i recalés a la residència en la qual encara viu, amb més de 90 anys. La víctima tenia llavors entre 4 o 5 anys i ha declarat que recorda un episodi estrany: en fer-se mal a l’esbarjo, Linares, a càrrec de la infermeria, va introduir caramels dins dels seus pantalons. Van ser uns tocaments prou incòmodes perquè, malgrat la seva edat, la nena expliqués a casa el que havia passat i perquè la seva mare, en escoltar-ho, li demanés que no tornés més a la infermeria i intentés evitar Linares. A punt d’arxivar-se La Fiscalia de Mataró, en veure que totes les declaracions de què disposava corresponien a delictes ja prescrits, va ordenar fa dues setmanes als Mossos d’Esquadra que contactessin amb els testimonis que parlaven d’abusos sexuals més recents. Així, El Periódico, la investigació periodística del qual ha trobat una quinzena de víctimes de Linares, va facilitar l’enllaç entre els agents de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Premià de Mar i dos dels entrevistats els casos dels quals seguien legalment vigents. S., després de parlar amb els agents, es va animar a formalitzar una declaració, però l’altra víctima, que també ha mostrat el seu interès per fer finalment aquest pas, encara no ha denunciat. Palomas va enviar un missatge a la noia que amb la seva denúncia ha esquerdat la impunitat de Linares i ha permès que, a través d’ella, potser rebin justícia la resta de víctimes del professor. «L’únic que li puc dir és gràcies. Però en nom de tothom. No només el de les víctimes. Tota la societat hauria de donar les gràcies a la gent que denuncia. Sobretot quan hi ha tan poc per guanyar. Que sigui tan jove encara converteix la seva decisió en una cosa més valenta», va afirmar.