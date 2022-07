Borràs es nega a dimitir i repta Esquerra i la CUP a fer-la fora

Si Laura Borràs deixa de ser presidenta del Parlament no serà pas de forma voluntària. La líder de Junts s’aferra al càrrec institucional malgrat que rep pressions per part de tots els grups parlamentaris, a excepció del seu, després d’haver quedat a un pas de ser jutjada per delictes vinculats a la corrupció.

El tancament de la instrucció de la causa judicial oberta per presumptament haver fraccionat 18 contractes per beneficiar un amic durant la seva etapa al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes posa Borràs en una situació molt difícil perquè, d’acord amb el reglament de la cambra catalana, hauria de ser suspesa de forma immediata quan se li obri judici oral, és a dir, quan tingui data per seure a la banqueta dels acusats. Però Borràs va assegurar que no té «cap intenció» de dimitir, «precisament pensant en la dignitat del Parlament», perquè assegura que és «innocent».

En una compareixença extraordinària davant els mitjans de comunicació ahir que es va iniciar amb una hora i 40 minuts de retard com a conseqüència de «tensions» en la reunió setmanal que manté la Mesa del Parlament, Borràs va deixar clar que la seva millor defensa passa per atrinxerar-se en la presidència de la cambra catalana i que no està disposada a apartar-se de la vida política.

Entre línies, la dirigent convergent va desafiar Esquerra i la CUP a posar en marxa la seva suspensió, intentant erosionar les dues formacions, al·legant que, en cas de fer-ho, estaran obeint l’«autoritària activitat de la justícia espanyola» per acabar amb un rival polític. «No tinc cap intenció de fer un pas al costat com m’exigeixen els que amb poca capacitat per dissimular em volen apartar de la vida política», va afirmar contundent la presidenta del Parlament.

De fet, Borràs va arribar a qüestionar el reglament que, després d’una negociació entre Junts pel Sí i la CUP, preveu la suspensió de funcions quan un parlamentari està investigat per delictes vinculats a la corrupció perquè, va assenyalar, té «llacunes». I va deixar anar que pot arribar a vulnerar la presumpció d’innocència.

El relat que intenta marcar Borràs és que està sent investigada pel fet de ser independentista, no per presumptament haver maniobrat per adjudicar contractes a un amic. «Hi ha qui diu que s’ha de prioritzar el prestigi de la institució, encara que això impliqui renunciar a la presumpció d’innocència. És obvi el context de la repressió», va al·legar la dirigent, malgrat que Borràs està sent investigada pels delictes de prevaricació, frau, falsedat documental i malversació de fons públics.

En el moment en què hi hagi data per al seu judici -cosa que en tot cas està intentant endarrerir amb la petició de ser jutjada per un jurat popular-, la Mesa del Parlament haurà de discutir si la suspèn del càrrec. En cas de dubte, i com és previsible donat l’alt voltatge de les tensions internes, l’assumpte es remetrà a la comissió de l’estatut dels diputats -en mans de Junts- perquè emeti un dictamen que haurà de ser votat al ple.

A la recerca d’un acord polític

Els vots d’ERC seran determinants, encara que els republicans aposten per un acord polític que la suspengui temporalment i per designar un altre postconvergent com a president del Parlament amb la possibilitat que Borràs reprengui el càrrec en cas de ser absolta. Esquerra fa dies que pressiona la presidenta de la cambra catalana perquè marxi, mentre els anticapitalistes eviten posicionar-se al·legant que ells no van votar a favor de l’elecció de Borràs.