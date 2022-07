L'incendi declarat aquest diumenge al Pont de Vilomara (Bages) té un potencial d'entre 1.000 i 1.500 hectàrees, segons els Bombers de la Generalitat. El cos d'emergències ha passat de les 28 dotacions inicials a un total de 81, 13 de les quals aèries. El foc s'ha declarat cap a les 13.04 hores a la zona de Vallhonesta i avança cap a la Serra del Bitó. Les flames han culminat la serra dels Erminanets. Els bombers treballen per tancar els flancs i també la cua. Com a conseqüència de la proximitat del foc i del fum s'ha recomanat el confinament de la urbanització River Park i del municipi del Pont de Vilomara, així com l'evacuació del disseminat de Can Riera. La superfície afectada és de 49 hectàrees, segons dades provisionals dels Agents Rurals.

Els treballs dels bombers s'han centrat en aturar, des de la cua, la carrera dels flancs dret i esquerre. Aquest darrer és el que més preocupa per una possible obertura en direcció al nucli del Pont de Vilomara. El cap avança amb potència i projecte focus secundaris. A la cua i al flanc dret, s'hi treballa també amb maquinària pesada. S'han fet maniobres de foc tècnic per crear zones negres on l'incendi es vegi esmorteït. D'altra banda, Bombers està emplaçant vehicles per si fora necessari defensar les urbanitzacions de Marquet Paradís i River Park. El municipi ha posat en marxa el seu pla d'emergències municipal i ha desallotjat la piscina perquè els bombers hi puguin agafar aigua. A més, s'ha habilitat la sala polivalent per si hi ha evacuacions. Protecció Civil ha activat també l'alerta del pla INFOCAT. El telèfon d'emergències 112 ha rebut unes 400 trucades alertant del foc. A la zona també hi treballen ADF, Protecció Civil, Creu Roja i cossos de seguretat.