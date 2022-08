La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha recomanat que les discoteques intensifiquin els controls d'accessos i facin escorcolls per prevenir punxades, arran dels 19 casos registrats a Catalunya en les últimes setmanes.

El secretari general de Fecasarm, Joaquim Boadas, ha explicat aquest dilluns que la "consigna" de la patronal de l'oci nocturn és reforçar els controls d'accés als locals.

Ha recordat que només poden fer escorcolls els vigilants de seguretat, una figura obligatòria als locals amb un aforament de més de 500 persones però optativa a les sales més petites.

Boadas ha reivindicat que el sector ha pres mesures contra la submissió química des de "fa mesos", amb la distribució de tapes de gots per evitar que algú hi pugui introduir droga, i ha recordat que també havien detectat les punxades fa mesos, quan passaven sobretot a França i Anglaterra, amb centenars de casos.

Ha destacat que en cap dels casos de punxades denunciades a Catalunya no hi ha hagut agressió sexual o robatori, la qual cosa al seu parer evidencia que "la seguretat dels locals està perfectament contrastada".

Nous protocols

Locals d’oci nocturn també estan començant a aplicar els seus propis protocols. El director de la sala La Mirona, Quim Marcé, ha piulat que hi ha dos protocols nous. D’una banda, es revisen tots els clients per evitar que entrin substàncies que puguin servir per agredir sexualment i es demana la identificació dels acompanyants de noies que marxin perquè es troben malament.

Detector de metalls

En aquest sentit, ha assenyalat que algunes discoteques tenen detectors de metalls a les entrades i que si "algú porta elements punxants no pot entrar ni hi podrà entrar més" a partir d'aleshores.

A més, ha detallat que dels 19 casos denunciats 12 han estat a Lloret de Mar, i aquesta dotzena s'han repartit entre tres locals molt pròxims.

Ha apostat per augmentar la seguretat a les sales, incentivar la formació dels treballadors i reforçar les càmeres de seguretat per identificar els sospitosos i crear un efecte dissuasiu per reduir encara més aquesta "pràctica que ja va a la baixa a nivell internacional i aquí arriba ja molt minvada".