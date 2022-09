Els socialistes acusen Feijóo de demostrar «mala fe fiscal»

El protagonista absent de la Festa de la Rosa del PSC a Gavà va ser el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Estant encara molt viva la batalla fiscal i territorial oberta pels populars amb l’impost de patrimoni, els socialistes es van esforçar a acusar-los de «protegir» els poderosos mentre deixen desemparades les classes mitjanes i populars. Tant el secretari d’organització del PSOE, Santos Cerdán, com el líder dels socialistes catalans, Salvador Illa, van acusar Feijóo d’actuar mogut per «la mala fe», a més de no tenir «res de patriòtic» enfrontar comunitats per un impost que paga la minoria més rica.

Cerdán va definir la política fiscal que està impulsant el PP com un «frau a les classes mitjanes» i va recordar que mentre demanen rebaixes d’impostos des de l’oposició obliden que van apujar l’IVA dels productes bàsics quan estaven en el poder Encara va anar més enllà i va exigir al president del Partit Popular que digui públicament quin és el seu sou. De fet, li va retreure que en aquests moments estigui «vulnerant la llei» ocultant-lo. «No ens va donar explicacions quan es passejava amb narcotraficants -en referència a les fotografies en les quals va aparèixer amb Marcial Dorado-, no ens ha explicat com ha multiplicat el seu patrimoni per tres i ara no ens les dóna pel sou», va assenyalar, i va deixar caure amb ironia que espera poder veure’l aviat a la seva pàgina web. «Algú dubta sobre a qui defensa el PP?», va preguntar. «No deixar ningú enrere» En contraposició als populars, els socialistes van defensar el camí de l’esquerra amb la promoció dels ERTO durant la pandèmia, la reforma laboral, la gratuïtat dels transports, l’ingrés mínim vital o l’augment d’impostos especials temporals als que més guanys tenen. O «el campi qui pugui» -Cerdán va afegir el «campi qui tingui»- o «l’intentar no deixar ningú enrere». Aquesta és, van resumir, la contraposició entre dreta i esquerra que s’ha de dirimir en el cicle electoral del 2023. Des de Gavà l’ull estava posat també en les eleccions d’Itàlia, on l’extrema dreta era favorita. «Enrico Letta, estem amb tu. Ell representa avui el camí de l’esquerra que no deixa ningú enrere», va exclamar Illa.