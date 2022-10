Investiguen la mort violenta d’un home a Premià de Mar

Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort violenta d’un home en un domicili a Premià de Mar. Segons va informar ahir la policia catalana a través d’un comunicat, cap a tres quart de cinc de la matinada els Mossos van rebre un avís en el que s’informava que hi hauria un home mort amb signes de violència en aquest domicili. Les ferides de la víctima haurien estat provocades amb una arma blanca. La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) ha obert una investigació per esclarir els fets i identificar l’autor del crim. La policia catalana tracta el cas com un delicte d’homicidi. El jutjat ha decretat el secret d’actuacions.