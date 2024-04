De patrocinadors a jugadors del Bàsquet Girona per un dia

Sentir-se jugador professional de bàsquet per un dia. Això és el que van tastar ahir una trentena d’empresaris gironins, patrocinadors del Bàsquet Girona, durant el clínic que el club els va organitzar a Fontajau amb uns mestres de luxe: la plantilla del primer equip liderada pel tècnic Fotis Katsikaris. Va ser l’acte central de l’anomenat Sponsor Day que va reunir unes 70 persones i que també va incloure un sopar a l’hotel Ultònia i una xerrada sobre Intel·ligència Artificial.

La CEO del club, Stefi Batlle, va valorar molt positivament la jornada, i el suport que els patrocinadors i els membres del Club Empresa col·laboren amb l’entitat que presideix Marc Gasol. El clínic va tenir uns tres quarts d’hora de durada, i va incloure diversos exercicis que el preparador físic Arnau Sacot aplica als entrenaments del primer equip.

«Hem dividit el grup en tres. Uns estaven a mitja pista fent un joc de passades i dribling, amb relleus; a l’altra banda fèiem una competició de llançament amb diversos reptes de tir, i els jugadors estaven allà donant-los suport. El tercer grup estava a la sala de premsa, on el tècnic Fotis Katsikaris i d’altres col·laboradors els han pogut explicar com és el nostre dia a dia i com s’organitza l’equip», detallava Sacot.

El club està treballant ja en els preparatius per a la propera temporada, que arribarà amb diverses novetats. De moment ara l‘objectiu és celebrar la permanència a Fontajau el proper 12 de març en l’últim partit de la fase regular contra el Saragossa. Girona viurà la tercera temporada seguida d’aquesta etapa i celebrarà 800 partits a l’ACB com a ciutat.

