L’independentisme reivindica Companys però evidencia el seu xoc estratègic

Partits i entitats independentistes van reivindicar ahir la figura de l’expresident Lluís Companys en el 82è aniversari del seu afusellament, un homenatge en el qual va aflorar de nou el seu xoc estratègic sobre el rumb del procés sobiranista, una setmana després de la ruptura del govern de coalició.

Com és habitual cada 15 d’octubre, diverses formacions polítiques, entre elles les independentistes, el PSC o els comuns, a més d’institucions com el govern català o el Parlament, van homenatjar el president de la Generalitat que va ser afusellat pel franquisme al castell de Montjuïc, a Barcelona, el 1940.

Les ofrenes florals es van anar repetint des de primera hora del matí tant al Fossar de Santa Eulàlia (on un escamot de tropes del règim franquista va assassinar l’expresident i exdirigent d’ERC) com al cementiri de Montjuïc, on se situa la seva tomba.

Aragonès va reivindicar el llegat «antifeixista» del expresident Lluís Companys i va cridar a «plantar cara» a l’auge de l’extrema dreta. El secretari general de JxCat, Jordi Turull, ha denunciat que la mentalitat d’Espanya de «aixafar» a les institucions de Catalunya «continua viva en molts estaments de l’Estat», però «ara no el fan amb escamots d’afusellament, sinó amb escamots vestits amb toga».