Mig miler d’estudiants s’han manifestat aquest dijous pel centre de Barcelona per denunciar que el protocol contra l’assetjament sexual a les universitats no funciona. El SEPC ha convocat per aquesta jornada una vaga per donar resposta als casos de professors “agressors” a les aules. Segons Júlia Portet, portaveu del sindicat, les víctimes no s’atreveixen a denunciar perquè no es garanteix el seu anonimat. La pancarta principal que ha encapçalat la marxa que ha sortit de la plaça Universitat portava el lema ‘Fem fora els professors agressors’. Els estudiants s’han desplaçat fins a la conselleria de Recerca i Universitats, on han llegit un manifest.

"Tenim constància que hi ha molts casos que no s'han denunciat directament pels protocols, perquè no són efectius, i és per això les víctimes no denuncien", ha insistit Portet, que ha afegit que aquestes agressions són fruit d'un sistema educatiu "impregnat de lògiques patriarcals".

La portaveu ha assenyalat que és una problemàtica que no és nova, i ha recordat que l'any passat van sortir dos casos a la UAB, i fa dos també es van registrar a altres universitats com la UPF, la UdL i la UPC. "No són casos aïllats", ha afirmat, argumentant que cal tractar-los en conjunt.

"Portem molts anys demanant a les institucions molts canvis en els protocols, perquè hem vist que no eren efectius, però no hem rebut cap mena de resposta i ja no esperem res", ha dit Portet, que ha indicat que a través del procés institucional la denunciant no és anònima de cara a l'agressor. Per a elles, "no és segur denunciar, perquè veuran afectades les seves notes i estudis, però també la seva salut mental", ha afirmat.

A banda de la qüestió de l'anonimat, la portaveu ha assegurat que no hi ha mesures cautelars de cara a la protecció de les víctimes. "Aquest professors segueixen exercint la docència a les aules i les alumnes no estan segures en aquest espai", ha dit.

En la mateixa línia, la portaveu de la Coordinadora d'Assemblees Interuniversitària (CAI), Sofia Ginesta, ha demanat que les denúncies es facin a través de sindicat d'estudiants perquè aquest faci de filtre i es pugui denunciar de forma anònima.

"Un protocol et proposarà una sèrie de coses que s'han de complir, però si el teu cas no les compleix et deixa desprotegida", ha apuntat Ginesta. A banda, ha dit que alguns casos s'allarguen molt, fent que els alumnes deixin la universitat, i que n'hi ha d'altres que es resolen un cop acabada l'etapa universitària. En aquest sentit, ambdues portaveus han exigit a les institucions que s'escoltin els sindicats i que ofereixin plataformes garantistes per als denunciants.

Els manifestants, que han partit de la plaça Universitat, han avançat pel carrer Pelai i han continuat per plaça Catalunya i plaça Urquinaona fins a arribar finalment a Via Laietana. Durant la marxa han cridat consignes com 'Patriarcat i capital, aliança criminal', 'Professor agressor, deganat encobridor', 'Visca visca visca la lluita feminista' i 'Cap agressió sense resposta'.

Abans de la manifestació, el sindicat ha organitzat piquets amb contenidors a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona per evitar l'entrada d'estudiants.