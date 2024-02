Jordi Turull s'ha sotmès aquest dimecres al matí a una segona operació per la crisi cardíaca que va patir dilluns, segons ha avançat 'La Vanguardia' i han confirmat a l'ACN fonts de Junts per Catalunya. El secretari general dels juntaires està animat i recuperant-se, han informat les mateixes fonts, que han subratllat que aquesta segona intervenció ja estava programada i forma part de la planificació mèdica per tractar-lo de la dolència. Cal recordar que després que dilluns es trobés malament, Turull va ser intervingut a l'Hospital Universitari Bellvitge, on se li va practicar un cateterisme d'urgència. La segona operació se li ha fet al mateix centre hospitalari.