Un mosso d'esquadra de Lleida ha estat imputat i apartat del servei per estar relacionat amb un presumpte delicte de tràfic de cocaïna, segons va avançar el diari Segre i ha confirmat l'ACN de fonts policials. L'agent va ser descobert arran de la detenció d'un veí de Lleida per tràfic de droga el juny de l'any passat. En analitzar el telèfon de l'individu, la policia va detectar converses de WhatsApp amb altres persones per a la compra i venda de droga, dels quals un era mosso. La Divisió d'Assumptes Interns es va fer càrrec de la investigació que ha acabat amb la imputació de l'agent. També l'ha suspès de feina i sou a l'espera de la resolució del judici, tot i que aquesta mesura no se li ha pogut aplicar perquè està de baixa.

El cas el porta jutjat d'Instrucció número 1 de Lleida i està previst que l'agent declari en les properes setmanes juntament amb altres persones. Ho farà com a investigat per un delicte contra la salut pública.