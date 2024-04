Interior destinarà més agents al Barça-PSG per risc d'atac terrorista

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha explicat que el risc d'atac terrorista a Catalunya és el mateix que fa un temps -4- però ha reconegut que s'ha "intensificat" el que actuïn els coneguts com a llops solitaris. En declaracions a RAC1, ha insistit que el risc actual és que es pugui produir un atac d'una persona individual "amb allò que tingui al seu abast", com poden ser armes blanques, però no el risc de l'atac d'una xarxa "travada". Elena ha reconegut que el context internacional "no ajuda" i que també ha augmentat la propaganda. Aquest dimarts, la conselleria ha incrementat els agents per al dispositiu de seguretat pel partit d'aquest dimarts del FC Barcelona i el PSG, que comptarà amb uns 300 agents.

Elena ha volgut enviar un missatge de calma i, de fet, ha lamentat que el que busca la propaganda terrorista és sembrar el pànic entre la població. En aquest sentit, ha indicat que el nivell d'alerta terrorista continua sent 4, tot i que "reforçat", que vol dir que s'ha intensificat el risc que actuïn persones en solitari.

Davant d'això, ha explicat que s'està fent molta prevenció, en línies generals, però també quan hi ha esdeveniments amb aglomeracions, com el partit d'aquest dimarts a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. El conseller ha afirmat que és un esdeveniment "d'alt risc" perquè és d'interès mundial i perquè hi haurà aglomeració de gent. Ha afegit, però, que ho és com ho són tots els esdeveniments que compleixen aquestes característiques, com pot ser el Mobile o la trobada de McDonalds la setmana passada.

Prevenció

A més, ha assegurat que es fa seguiment d'aquelles persones que poden sentir-se cridades a fer aquest tipus d'atacs individuals. En el darrer semestre, s'han dedicat un 30% més d'hores a la prevenció que un any abans, ha indicat Elena.

Pel que fa al context internacional, ha reconegut que el fet que hi hagi més debat, imatges i que se'n parli contribueix que les persones que es poden sentir cridades a actuar tinguin "més estímuls" per fer-ho. En aquest sentit, ha explicat que els espais de culte religiós també són un punt d'especial atenció, però ha insistit que ja ho eren fa temps.

"Vull llençar un missatge de tranquil·litat i de no caure en el parany com a societat en la voluntat de generar pànic perquè no hi ha motius. Sí per estar ocupats, i ho estem", ha manifestat.