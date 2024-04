Catalunya suavitza les restriccions de piscines i flexibilitza les multes a municipis

El Govern ha anunciat aquest dimarts un decret que modificarà alguns aspectes del Pla Especial de Sequera (PES). Piscines, turisme, multa i dessalinitzadores portàtils són les principals qüestions que canvien. L'executiu ha decidit fer aquest pas per adaptar les restriccions al període estiuenc, en vistes que la crisi hídrica no remetrà, i per a donar més "eines" als ajuntaments, amb qui el Govern assegura haver pactat les mesures.

Com ja va avançar aquest dissabte 'El Periódico', la nova norma permetrà omplir piscines públiques i privades si els ajuntaments les censen com a refugis climàtics. Aquestes últimes, les privades, a canvi de poder estar operatives, s'hauran d'obrir a la ciutadania. Segons ha explicat la portaveu del Govern, Patricia Plaja, l'objectiu de la mesura és fer més suportables els mesos de màxima calor a la població "més vulnerable". "És un tema de salut pública", ha defensat Plaja.

Topall al turisme

A més, el Govern ha decidit introduir al Pla Especial de Sequera uns llindars de consums màxims per plaça d'allotjament als establiments turístics. I aquests límits equivalen al que consumeixen els catalans de mitjana.

Els ajuntaments tindran la possibilitat, si així ho decideixen, aplicar aquests límits màxims. És a dir, podran controlar que els establiments turístics no gastin més aigua de la que consumeix de mitjana un ciutadà de Catalunya. No obstant això, aquesta norma només serà obligatòria per a aquells municipis que portin tres mesos consecutius excedint les dotacions màximes establertes.

Multes flexibilitzades

A més, aquest decret, que adapta les restriccions per l'actual crisi hídrica a l'escenari estiuenc, inclou altres elements importants.

Es modifica el règim sancionador que s'aplica als ajuntaments que consumeixen més aigua del compte. En comptes de tenir en compte les dades cada mes, a partir d'ara s'analitzaran trimestres. És a dir, els consistoris només podran ser expedientats si s'han passat de la ratlla durant tres mesos consecutius. D'aquesta manera, asseguren des del Govern, es podran tenir en compte les tendències en l'evolució del consum, per veure si una localitat està millorant o no.

Aquesta proposta no convenç del tot algunes associacions de municipis consultades per aquest mitjà. Fonts coneixedores de la negociació amb el Govern afirma que el seu objectiu era eliminar el règim sancionador. Tot i això, les multes romandran i aniran dels 10.000 euros per a les infraccions més lleus als 150.000 euros per a les més greus. Aquests imports es podran abonar de manera fraccionada, una demanda unànime del món municipal.

Dessaladores dels hotelers

El decret aprovat per l'executiu català també detalla el funcionament de les possibles dessalinitzadores portàtils privades. Tant hotelers com indústries poden proposar a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) la instal·lació d'una d'aquestes plantes.

El text precisa que no es pot gastar ni un euro públic per construir aquestes infraestructures i autoritza que l'aigua produïda no es tingui en compte a l'hora d'analitzar les dotacions, ja que es tracta d'una aportació addicional.