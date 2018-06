Més de 200 quilos de taps de plàstic per una bona causa

Els alumnes d'infantil i primària de la Fundació Escoles Dominiques de l'Anunciata Pare Coll (FEDAC) - Pont Major, de Girona, han aconseguit recollir finalment més de 200 quilograms de taps de plàstic per a la investigació de l'atròfia medul·lar espinal. La iniciativa, que porta per nom «Recollida de taps solidaris», és en benefici de l'hospital Sant Joan de Déu, que investiga aquesta malaltia neuromuscular hereditària.

Durant la jornada d'ahir es va celebrar al pati de l'escola la cloenda d'aquesta campanya, amb la participació d'una família afectada per la malaltia i impulsora de la iniciativa «Junts contra l'AME». Durant aquest acte que es va dur a terme, dos dels membres de la família van venir a buscar els taps que havien recollit massivament els estudiants i van dedicar unes paraules als assistents per explicar quina és la finalitat del recapte. La iniciativa «Junts contra l'AME» té com a objectiu millorar la vida de les persones que pateixen atròfia medul·lar espinal i és per aquest motiu que es busca invertir més fons per investigar la malaltia.

Els alumnes de FEDAC-Pont Major van treballar en equip durant tot el curs per fer la tria de taps. En van estar determinant les característiques (com poden ser el color, la grandària o bé la duresa dels mateixos) i els van emmagatzemar en garrafes que ahir es van portar al pati del centre escolar durant la cloenda d'aquest projecte solidari. Un cop finalitzada la campanya, van pesar-les i en van fer el recompte, del qual van sortir 212 quilos de taps de plàstic.

D'aquesta manera, els nens i nenes de l'escola van poder posar en pràctica els valors propis del projecte Aprenentatge i Servei (ApS) dins del qual s'engloba la campanya. Alguns d'aquests valors treballats han estat la consciència o bé la col·laboració social, a més d'altres objectius més propis del currículum educatiu establert.