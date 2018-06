Concentració de la PAH Girona-Salt davant dels jutjats

La PAH-Girona-Salt va organitzar ahir una concentració davant els Jutjats de Girona contra els desnonaments i per reclamar que es compleixin les lleis que protegeixen el dret a l'habitatge. Durant l'acte, es va recordar el cas de l'home de Cornellà de Llobregat que a finals de la setmana passada es va suïcidar llançant-se des d'una desena planta quan l'anaven a desnonar del seu pis (propietat d'una entitat) per impagament del lloguer durant prop d'un any. «No són suïcidis, és terrorisme d'estat», van cridar els presents contra els poders «econòmics, financers i institucionals», els quals consideren responsables dels crims com els de la setmana passada davant milers de desnonaments de famílies que «no poden més i no saben com defensar-se».