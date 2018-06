Marta Felip renuncia com a diputada, i ja només queden tres dones al ple

El ple de la Diputació va donar compte ahir de la renúncia de l'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, com a diputada provincial arran del seu nomenament com a secretària general d'Empresa i Coneixement. El vicepresident Miquel Noguer, en funcions de president perquè Pere Vila no hi era, va agrair a Felip la feina feta i li va desitjar sort. Els suplents de Felip eren els regidors del PDeCAT a Figueres Ferran Roquer, Joaquim Felip i Pere Maluquer. La Junta Electoral acordarà el relleu. Sense Felip, recordava Lluc Salellas (CUP), dels 27 representants del ple, ja només queden 3 dones.

En paral·lel, el ple va aprovar destinar 350.100 euros per millorar les biblioteques públiques (per redactar programes de ciutat i de projectes de mobiliari, senyalització i construcció, ampliació, reforma o rehabilitació de les biblioteques municipals). Finalment, també es va aprovar l'annex del conveni a través del qual la Diputació va encarregar la gestió de Les Bernardes al Consell Comarcal del Gironès fins al 2019.