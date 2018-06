Mor el conductor d'un cotxe en un xoc frontal a Isòvol

El camió implicat en l´accident mortal a l´N-260 a Isòvol amb efectius d´emergències i de neteja de la via al darrere.

Nou accident de trànsit mortal a la xarxa viària gironina. En aquest cas, a l'N-260 al seu pas per Isòvol, a la Cerdanya gironina.

El conductor d'un cotxe va perdre la vida després d'un xoc frontal amb un camió.

El sinistre viari es va produir pels volts de dos quarts de deu del matí a l'altura del quilòmetre 189 d'aquesta via que uneix el Pirineu amb l'Empordà.

Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de la col·lisió frontal que, com a conseqüència de la topada, el conductor i únic ocupant del turisme ha mort. La víctima mortal era un veí de Berga, A.E.P., de 53 anys. Per la seva banda, el conductor del camió va resultar ferit lleu, segons va informar el Servei Català de Trànsit.

Arran de la incidència, es van activar quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

La via es va tallar al trànsit arran del sinistre viari i ho va estar durant hores fins que es van poder retirar els vehicles implicats en l'accident mortal. Mentre això va succeir, els Mossos d'Esquadra van estar desviant el trànsit per l'interior del poble

Aquest sinistre viari s'ha produït cinc dies després que una dona perdés la vida en un accident de trànsit a Torroella de Fluvià. En aquest cas, l'accident mortal va ser un xoc frontal entre dos turismes a la C-31. Dues persones més van quedar ferides, una en estat greu, i l'altra menys greu. Des d'inicis d'any han mort 18 persones en accidents de trànsit a les comarques gironines en tot tipus de vies.