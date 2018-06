ERC de Sant Joan demana compromís amb els excrements de gos

El grup municipal d'ERC a Sant Joan de les Abadesses reclama més compromís de l'equip de govern de MES en l'erradicació d'animals dels espais públics. Esquerra exposa que les zones pròximes a la zona d'esbarjo de gossos ubicat a la Mare de Déu del Prat presenten una alarmant imatge de molts excrements d'animals de companyia. També indiquen que molts usuaris no hi van precisament per no trobar-se amb tants excrements d'animals.

Davant la situació, ERC demana: «Imaginació, valentia i, si cal, contundència per erradicar els excrements d'animals escampats arreu dels espais públics del municipi» . Afegeixen que, segons ells, és «incomprensible la passivitat que es denota i es demostra amb aquest tema per part de l'Ajuntament». Apunten que es tracta d'un problema global de tots els municipis, però posen d'exemple els que han pres mesures, com Ribes de Freser i Campdevànol, que han optat pel sistema d'identificació a través de mostres d'ADN.

La regidora de Medi Ambient de Campdevànol, Dolors Costa (PDeCAT), ha indicat que dues setmanes després de l'inici de la presa de mostres el poble està net i no s'hi veuen excrements de gos.

Tot i haver enviat les mostres al laboratori encara no tenen els resultats. Quan arribin començaran a posar multes que poden arribar fins a 600 euros en casos greus.