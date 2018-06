Els Mossos estrenen a Girona les pistoles elèctriques i càmeres

Els Mossos d´Esquadra han estrenat les pistoles elèctriques Taser a les comarques de Girona i, amb aquestes, l´ús de càmeres a l´uniforme. Es tracta d´unes noves eines policials que estaran implantades a tot Catalunya el setembre.

A Girona, però, s´ha començat amb la prova pilot a les comissaries de Girona, Blanes, Figueres i a l´Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), els coneguts popularment com antiavalots. En total a Catalunya hi haurà 120 unitats repartides. Hi haurà una càmera i una Taser per cada comissaria (90) i les portarà el cap de torn, que és el responsable de la Seguretat Ciutadana. Les ARRO també en tindran.

La prova pilot va començar el dia 18 de juny a l´Àrea Policial de Girona i la Taser i la càmera ja s´han utilitzat una vegada a Blanes, durant la setmana passada. Aquestes pistoles elèctriques sempre han d´anar acompanyades d´una càmera a l´uniforme de qui en fa ús, ja que s´ha d´enregistrar tota l´actuació policial. Els Mossos d´Esquadra anomenen les Taser com a Dispositiu Conductor d´Energia (DCE) i com va ressaltar l´inspector portaveu del cos, Albert Oliva, són una eina «a mig camí de la defensa i l´arma de foc».

Tres objectius

Aquesta nova eina arriba als Mossos després d´anys de tràmits i de debat sobre el seu ús. L´inspector Oliva destacava els seus beneficis i els tres objectius quan s´utilitzen les Taser: «reduir el temps d´immobilització de la persona», facilitar l´ús mínim de la força indispensable per part de l´agent i reduir el patiment de la persona que rep la descàrrega així com dels policies que intervenen en l´actuació.

Lligat a l´ús de la Taser, no només hi ha l´eina tecnològica de la càmera sinó també una de caire sanitari: el DEA (Desfibril·lador Extern Automàtic). I és que, quan el cap de torn abandoni la comissaria, no només agafarà la pistola elèctrica si la situació ho requereix sinó també es penjarà la càmera a l´uniforme i portarà un DEA al cotxe patrulla. Aquesta eina sanitària es portarà en cas que hi pugui haver alguna complicació en cas que s´apliqui la Taser amb algun presumpte delinqüent.

L´intendent Saumell, sotscap de la Divisió de Planificació de la Seguretat, va remarcar ahir que «l´ús d´aquests dispositius està regulat àmpliament i només es pot fer servir en situacions per evitar un mal greu, imminent i irreparable.

En situacions en què hi hagi un risc racionalment greu per a la vida o la integritat física de terceres persones o dels agents, o danys que puguin comportar un risc greu per a la seguretat ciutadana». Els Mossos tenen dues instruccions internes on s´aclareix quan se´n pot fer ús i quan no. A grans trets, es tracta d´utilitzar-les en situacions de perill i risc imminent per a les persones i vindrà ser una alternativa a la reducció física, si les mesures de mediació, diàleg i negociació no han donat cap resultat positiu, o en casos en què, per la situació d´extrema necessitat i gravetat, sigui aconsellable una actuació ràpida per a intentar evitar mals majors i irreparables, segons asseguren els Mossos d´Esquadra.

Per la seva banda, el director General de la Policia, Joan Martínez, va destacar que el cos de Mossos d´Esquadra «és pioner a incorporar el DCE amb totes les garanties parlamentàries a les unitats de Seguretat Ciutadana i no només en unitats especialitzades». I va assegurar que aquestes garanties s´incorporen després d´un treball de quatre anys que ha passat per diverses trobades amb sindicats, entitats que no hi estaven en contra, el Síndic de Greuges i la Comissió d´Interior.

El Parlament de Catalunya va autoritzar el juliol de 2016 que es dotés la policia catalana d´aquestes armes, anomenades popularment com Taser. Aquestes armes estaran implantades a tot el cos a partir de l´1 de setembre. Ahir els sindicats de Mossos es felicitaven que finalment estiguin disponibles al cos tot i que ha passat molt temps, tal com informava l´SME i el SAP-Fepol.