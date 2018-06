La Generalitat multa amb 7.002 € el Casal Independentista del Pla de l'Estany

El Casal Popular Independentista del Pla de l'Estany impulsarà una campanya per evitar pagar una multa de 7.002 €, que el Servei Territorial del Joc i Espectacles de la Generalitat els ha imposat per organitzar activitats no autoritzades al seu local de Banyoles.

Els fets es remunten al maig i el juny de 2017, durant la celebració del quart aniversari d'Arran –que va programar una xerrada i un petit concert, tal com van apuntar ahir– i del Festival Troba'm, organitzat per l'associació Tenim Poca Feina en conveni amb l'Ajuntament de Banyoles, que la pluja va obligar a fer una de les seves activitats al local del Casal.

El regidor responsable de la Policia Local, Lluís Costabella, va informar que els agents van obrir 3 actes: per organitzar el concert i vendre begudes, «per fer activitats no permeses i no voler-se identificar». El regidor es va assabentar de la sanció pel mateix Casal Popular Independestista, al qual «l'Ajuntament ofereix col·laboració, però la sanció els pertoca». Costabella va incidir en què la multa l'ha imposada la Generalitat i no el consistori, i que els agents van anar al local després de rebre queixes de veïns pel soroll.

El Casal considera que els atestats policials «són un despropòsit, perquè contenen errors i imprecisions», i que la multa és «desproporcionada i aleatòria». En una reunió a la qual conviden entitats i veïns de la comarca, el Casal Popular Independentista decidirà demà les accions de la campanya per fer pressió i aturar la sanció.