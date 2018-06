Una alumna del l'institut Vicens Vives treu la millor nota de la Selectivitat de Catalunya

Una alumna de l'institut Vicens Vives de Girona ha tret la millor nota de la Selectivitat de Catalunya.

Es tracta de Rosa Milian Costa, que resideix a Barcelona, però ha cursat el batxillerat al centre gironí. Després de l'ESO li van donar una benca CiMs+Cellex i ha estat vivint a una residència mentre estudiava aquests dos anys el batxillerat internacional.

A la fase general, tret de català que ha obtingut un 9.5, en la resta de matèries, ha tret un 10. Ha cursat la modalitat científica però ha decidit que farà Humanitats a la UPF.

La millor marca d'aquestes proves d'accés a la unversitat ha estat un 9,9. I a més de la jove Rosa Milian, també hi ha hagut una altra estudiant que ha tret la mateixa nota per tant, hi ha hagut un doble empat.

L'altra estudiant és la tarragonina, Claudia Valero de la Flor, de l'institut Santa Teresa de Jesús.

La nota més alta per a un estudiant que resideix a Girona ha patit un triple empat. I és que tres alumnes han tret un 9,8.

Els afortunats són un estudiant de la Salle de Girona, que ha aconseguit un 9,8 a la Selectivitat. Es tracta de Pol Valero Pallarès.

També ha aconseguit la mateixa marca l'Elisenda Veciana Buixeda de l´Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles. I la Martina Cots Costa, una jove de Les Preses que estudia a l´Institut Bosc de la Coma d'Olot.

A Lleida, la nota més alta ha estat per a Maria Ciria Puigpinós de l'institut Lestonnnac de Lleida. Ha tret un 9,7, segons informa la Secretaria d'Universitats i Recerca.