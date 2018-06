L'hospital de Figueres manté l'aposta per la dieta mediterrània

La cafeteria de l'hospital de Figueres ha renovat la certificació AMED de l'Agència Catalana de Salut Pública de Catalunya que l'acredita com a promotora de la dieta mediterrània i que té des del 2014. Des del 2013, aquest servei està gestionat per Emporhotel, una Agrupació d'Interès Econòmic (AIE) fruit de l'aliança de la Fundació Salut Empordà amb els Serveis de Salut del Baix Empordà. L'any passat es varen servir més de 52.000 àpats. Entre els plats que se serveixen i que formen part de la dieta mediterrània hi podem trobar cereals integrals, carn i peix a la planxa, bufet d'amanides, verdures i llegums variats. Els menús permeten triar entre quatre primers i tres segons, un dels quals sempre és peix.

Properament, la cafeteria destacarà, a partir dels plats que se serveixen, l'opció de menú més saludable. Els criteris que se seguiran per elaborar aquesta proposta, d'una banda, són el tipus de cocció, el tipus d'aliment i la manera de combinar-los perquè el plat resulti equilibrat, amb les proporcions adequades tant de verdures, com proteïnes i fècules.

Es prioritzaran els cereals integrals, llegums i vegetals; així com coccions senzilles (planxa, forn, vapor o papillota) i s'evitaran els fregits i arrebossats.

D'altra banda, també es tindrà en compte que la recomanació global de tota la setmana sigui el màxim d'equilibrada possible. Aquesta acció pretén millorar els hàbits saludables i fomentar una alimentació més equilibrada.

L'objectiu del programa AMED és promoure l'alimentació mediterrània i l'oci actiu en els establiments de restauració, en especial els de menú diari, ja que un 31% de la població adulta menja fora de casa més d'un cop a la setmana.

Els restaurants acreditats estan senyalitzats amb un adhesiu que els identifica com a establiments AMED i compleixen requisits com l'ús d'oli d'oliva; garantir que aproximadament un 25% de l'oferta de primers plats sigui a base de verdures, hortalisses o llegums o que la meitat de l'oferta de segons plats sigui a base de peix (blanc o blau) i/o marisc, o carns magres (amb baix contingut de greix).