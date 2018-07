La Fundació Bofill premia la revolució de la biblioteca escolar d'El Frigolet

La proposta de l'escola El Frigolet, de Porqueres, per promoure la innovació i la cohesió educativa a través de la seva biblioteca ha guanyat el primer premi ex aequo de la convocatòria Biblio(r)evolució de la Fundació Jaume Bofill, dotat amb 6.000 euros.

La crida a repensar unes biblioteques escolars castigades per la manca d'inversió de l'administració pública va rebre 145 candidatures d'arreu de Catalunya, 30 de les quals van ser finalistes –entre elles, cinc de gironines elaborades en centres educatius de Roses, l'Escala i Banyoles, a més de Porqueres.



Laboratoris d'inspiració

El jurat ha valorat que els «Laboratoris d'inspiració» dissenyats per El Frigolet, escola que no utilitza llibres de text, promouen la construcció del coneixement de forma col·laborativa entre els docents, tot basant-se en l'experimentació i l'exploració del fons de la seva biblioteca. Tal com expliquen els seus responsables al blog de Biblio(r)evolució, aquests laboratoris «són provocadors, faciliten material per a un mestre que acompanya els seus alumnes, potencien l'autonomia de l'infant i serveixen per crear i modificar el coneixement de petits i gran».

A l'hora de resumir el més interessant de la proposta, l'escola destaca tres aspectes: que hi ha minibiblioteques a tot el centre; que són espais ambientats i dotats de material divers que provoca la curiositat; i que el seu material facilita el coneixement.

El Frigolet comparteix el primer premi amb l'escola El Despujol, de les Masies de Voltregà, i el jurat també ha atorgat tres segons premis de 1.500 euros a una escola de Terrassa i a dos instituts de Cervera i de Barcelona.



Propostes de polítiques públiques

La Biblio(r)evolució es va posar en marxa al novembre, amb la recepció de propostes; la selecció es va fer pública al febrer, el procés de mentoria a càrrec de diversos experts es va allargar fins al 15 de maig i aquest dissabte, 30 de juny, el jurat ha votat les millors iniciatives.

A partir de totes les solucions plantejades, la Fundació Jaume Bofill confeccionarà un compendi de propostes de polítiques públiques que l'entitat preveu presentar públicament a l'octubre, a l'inici del curs vinent.