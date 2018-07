La Garrotxa encapçala les pluges d'aquest calorós juny

Les temperatures d'aquest juny han tingut uns valors per sobre dels normals a causa de les configuracions anticiclòniques que es van donar a mitjans de mes. Tot i haver-se qualificat com un període calorós i sec a gran part de Catalunya, hi ha hagut una distribució irregular de les precipitacions. La presència d'una àrea plujosa persistent durant els primers set dies del mes va provocar una inestabilització de l'atmosfera amb acumulacions per sobre dels 120 mm en alguns punts de la Garrotxa, el Pla de l'Estany, el Garraf i el Vallès Oriental.

Les dues estacions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) destaquen les pluges de Tortellà (la Garrotxa), amb una acumulació de 182 mm; les del Cadí Nord (Cerdanya), amb 144 mm, i les de la Vall de Bianya (la Garrotxa), amb 135 mm. En canvi, bona part de Catalunya ha tingut un mes molt sec, sobretot a punts del Tarragonès i la Ribera d'Ebre, amb acumulacions de menys d'1 mm.

El juny s'ha qualificat de càlid a gran part de Catalunya, especialment al quadrant nord-est i a punts del litoral sud. Les temperatures més notòries van trobar-se a l'Alt i el Baix Empordà, on s'han enregistrat fins a 2,5 graus més del normal. Aquestes anomalies positives han estat presents al Pantà de Darnius – Boadella, Roses, Portbou, Navata i Torroella de Montgrí, entre d'altres.

Els primers dies de juliol han continuat la tònica d'aquest mes passat: temperatures que es mantenen elevades i precipitacions presents a la província de Girona. A principi de setmana les tempestes es concentraven a la Garrotxa, el Ripollès i l'Alt Empordà, però ahir Girona tenia una de les temperatures més altes de Catalunya (34,2ºC). A partir de demà s'esperen més precipitacions i una disminució de les temperatures.